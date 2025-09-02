На аукціоні продадуть 'найбільший діамант, який коли-небудь оцінювався': як виглядає скарб

В грудні цього року на аукціоні Sotheby's в Об'єднаних Арабських Еміратах буде виставлено 32-каратний діамант яскраво-помаранчево-рожевого кольору під назвою "Троянда пустелі". Про це повідомляє National Jeweler.
Видання пише, що, за даними аукціонного дому, це "найбільший вишукано яскравий помаранчево-рожевим діамант, який коли-небудь оцінювався".
За формою діамант нагадує грушу і має поєднання рожевого та помаранчевого кольорів, що нагадує захід сонця. Його повна вага – 31,68 карата. Очікується, що за нього можуть віддати за від 5 до 7 мільйонів доларів.
Діамант став родзинкою колекції ювелірних виробів та годинників одного власника загальною вартістю понад 20 мільйонів доларів. Вона включає інші рідкісні діаманти та дорогоцінні камені, а також низку вінтажних та сучасних виробів відомих ювелірів та майстрів.
Окрім помаранчево-рожевого діаманта, на аукціоні буде виставлено Rolex "Oyster Albino" Daytona, ref. 6263. Існує лише кілька відомих екземплярів цього годинника: один колись належав співакові та гітаристу Еріку Клептону, завзятому колекціонеру годинників, перш ніж бути проданим на аукціоні кілька років тому. Попередня оцінка лоту становить від 500 тисяч до 1 мільйона доларів.
Ціни на дорогоцінні метали – останні новини
Сьогодні ціни на золото оновили історичний максимум, досягнувши відмітки у 3508,70 доларів за тройську унцію. Експерти прогнозують їхнє подальший зростання принаймні до середини 2026 року.
Таке саме зростання спостерігається і на ринку срібла. Ціни на цей метал оновили рівень 2011 року. Інтерес інвесторів до дорогоцінних металів підігріває геополітична напруженість та нападки президента США Дональда Трампа на Федеральну резервну систему.