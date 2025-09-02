Операція тривала протягом двох тижнів.

Штурмовики окремого полку "Скеля" звільнили селище Удачне на Донеччині, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

"У прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", – повідомили в Telegram Генштабу.

Також там опублікували відео підняття прапора над селищем, а також кадри знищення російської позиції пострілом з гранатомета.

Відео дня

Населений пункт Удачне знаходиться південно-західніше Покровська, неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей.

Ситуація на фронті - важливі новини

Напередодні Генштаб ЗСУ також повідомляв про звільнення Україною селища Новоекономічне у Покровському районі Донецької області. Звільнити населений пункт вдалося бійцям штурмового полку "Скеля".

Також напередодні ​​заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що бійцям "Азову" вдалося покращити оборону фронту на Покровському напрямку і наразі там ситуація краща, ніж була місяць тому.

