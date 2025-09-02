Тепер у дизайні смартфонів сумніватися не доводиться.

Виробник аксесуарів UAG розмістив у себе на сайті рендери чохлів для сімейства iPhone 17, презентація яких відбудеться наступного тижня. Усі попередні витоки щодо дизайну можна вважати такими, що підтвердилися.

Базовий iPhone 17 збереже дизайн від попередника, тоді як iPhone 17 Pro і 17 Pro Max отримають масивний блок камер майже на всю ширину задньої панелі. На чохлах є вирізи для кнопки управління камерою і кнопки дії.

У iPhone 17 Air, який замінить у лінійці iPhone модель з приставкою Plus, теж буде горизонтальний виступ камери, але помітно менший порівняно з "прошками" Це пов'язано з тим, що у iPhone 17 Air буде тільки одна камера і спалах через корпус завтовшки всього 5.5 мм.

Дата івенту iPhone 17 вже оголошена офіційно. Apple представить свої нові смартфони вже 9 вересня. Цього ж дня очікується прем'єра нового смарт-годинника Watch Series і навушників AirPods Pro 3.

Також у рамках вересневого заходу Apple оголосить дату випуску iOS 26, watchOS 26 та інших операційних системи.

Раніше журналісти зібрали 15 ключових нововведень в iPhone 17 Pro і його збільшеної версії 17 Pro Max, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації 9 вересня.

