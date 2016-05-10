Президент США вперше відвідає Хіросіму

Як заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, президент приїде до Хіросіми разом з японським прем'єром Сіндзо Абе, а після відправиться до В'єтнаму, передає Російська служба ВВС.

"Президент здійснить історичний візит до Хіросіми разом з прем'єр-міністром Абе, щоб підкреслити свою прихильність ідеї спокійного і безпечного світу без ядерної зброї", - заявив Ернест.

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У квітні місто відвідав державний секретар США Джон Керрі. Він поклав вінок в пам'ять жертв ядерного вибуху і залишив запис у гостьовій книзі. Керрі став першим державним секретарем, який відвідав Хіросіму, і заявив, що пишається цим.

Тоді ж повідомлялося, що в травні місто може відвідати і Обама, однак точної інформації на цей рахунок не було. До теперішнього часу чинні президенти США Хіросіму не відвідували. У 1984 році туди приїздив колишній президент США Джиммі Картер, але його повноваження до того моменту вже минули.

Японське місто Хіросіма піддалося ядерному бомбардуванню 6 серпня 1945 року. Бомба на прізвисько "Малюк" ("Little Boy") викликала теплову хвилю, яка досягла температури в 4 тисячі градусів і розповсюджена в радіусі 4,5 кілометрів, фактично знищивши все місто.

Вибух бомби і його наслідки забрали життя 140 тисяч осіб. При цьому деякі історики вважають, що бомбардування допомогло наблизити закінчення Другої світової війни.