Житель Ростовської області застрелив чиновника через звалище біля будинку
У Ростовській області чоловік відкрив стрілянину з обрізу мисливської рушниці в будівлі сільської адміністрації у Некліновському районі через сміттєве звалище, влаштованої біля його будинку.
Як пише «Газета.Ru», стрілянину в будівлі адміністрації влаштував місцевий житель Олександр Ковальов.
«Напередодні він приходив в адміністрацію розбиратися з чиновниками, чому від його будинку не вивозять сміття, і перелаявся з усіма, а сьогодні ось заявився з рушницею. Спочатку він вистрілив у голову сільради Захарченка», - сказала одна з місцевих жителів.
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Крім того, уточнюється, що працівниці, які прибігли на постріл, фактично своїми тілами загородили пораненого чиновника і не дали вистрілити Ковальову вдруге.
«Жінки занесли його в інший кабінет і закрили двері, і викликали дільничного Петровича (Олександра Обіденка - УНІАН). Петрович забіг в адміністрацію, а Ковальов пальнув і в нього, після чого спокійно пішов додому. Там його і затримали», - додала свідок події.
Як повідомляє РИА "Новости", постраждалий чиновник помер у лікарні.