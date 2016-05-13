Житель Ростовської області застрелив чиновника через звалище біля будинку

Як пише «Газета.Ru», стрілянину в будівлі адміністрації влаштував місцевий житель Олександр Ковальов.

«Напередодні він приходив в адміністрацію розбиратися з чиновниками, чому від його будинку не вивозять сміття, і перелаявся з усіма, а сьогодні ось заявився з рушницею. Спочатку він вистрілив у голову сільради Захарченка», - сказала одна з місцевих жителів.

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Крім того, уточнюється, що працівниці, які прибігли на постріл, фактично своїми тілами загородили пораненого чиновника і не дали вистрілити Ковальову вдруге.

«Жінки занесли його в інший кабінет і закрили двері, і викликали дільничного Петровича (Олександра Обіденка - УНІАН). Петрович забіг в адміністрацію, а Ковальов пальнув і в нього, після чого спокійно пішов додому. Там його і затримали», - додала свідок події.

Як повідомляє РИА "Новости", постраждалий чиновник помер у лікарні.