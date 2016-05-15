Штайнмаєр заявив, що в ЄС посилився спротив продовженню санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що у Європейському Союзі посилився спротив продовженню санкцій проти РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, повідомляє Deutsche Welle.
"Ми відзначаємо, що опір продовженню санкцій в ЄС посилився", - сказав Штайнмаєр.
За його словами, у порівнянні з минулим роком, цього року країнам-членам ЄС буде складніше досягнути консенсусу з цього питання. Однак Європа буде змушена докладати зусиль для напрацювання спільної позиції, навіть якщо знайти її буде важко, зазначив міністр.
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До кінця липня країни ЄС повинні вирішити, чи подовжувати чинність санкцій проти Росії. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала бізнес до терпіння у питанні скасування санкцій проти РФ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня нижня палата парламенту Франції – Національна асамблея – ухвалила резолюцію щодо скасування санкцій проти Росії.
США і Євросоюз неодноразово наголошували, що санкції проти РФ будуть скасовані, якщо вона виконає Мінські угоди у повному обсязі.