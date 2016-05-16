Атака градом: на Ставрополь обрушилися крижані опади розміром з тенісний м'яч, введено режим НС (фото, відео)

Як повідомили в регіональному управлінні МНС, на Ставропіллі обрушилася третя хвиля граду, повідомляє "Вести.ru".

У МНС оголосили, що була організована робота з надання допомоги у відновленні покрівель соціально-незахищеним верствам населення та всебічного життєзабезпечення населення. За актуальною інформацією, на відновлення покрівлі було подано 53 заявки.

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Очевидці стверджують, що розмір градин, які обрушилися на Ставропіллі, досягав лісового горіха і навіть тенісного м'яча. Град зруйнував теплиці, а на реабілітацію дерев піде не менше двох років.

За даними МНС, від граду найбільш постраждав сам Ставрополь, а також Левокумський, Благодарницький, Олександрівський, Петровський райони краю. Через метеоумови там періодично порушувалося електропостачання.

У ліквідації наслідків беруть участь 453 людини і 105 одиниць техніки.