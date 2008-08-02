Російський Ту-204 з пасажирами аварійно сів у Мінську

Літак Ту-204 російської авіакомпанії з 191 пасажиром на борту зробив вимушену посадку в аеропорту Мінська, передає телеканал "Вести".

Екіпаж ухвалив рішення посадити літак через вібрацію одного з двигунів. Потерпілих немає.

Ту-204 - середньомагістральний літак, розрахований на перевезення 210 пасажирів. Експлуатація цього типу літаків почалася в 2005 році.

Ту-204, за заявою виробників, повністю відповідає російським і європейським нормам льотної придатності, відрізняється низькою вартістю експлуатації, сучасним інтер`єром, низькими рівнями шуму, малою витратою пального.

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