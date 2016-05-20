В РФ суспільство відмовилося від альтернативної інформації з України - російський соціолог

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на конференції в Москві «Журналістика та пропаганда в сучасних ЗМІ» заявив керівник відділу соціокультурних досліджень «Левада-центру» Олексій Левінсон.

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Він підкреслив, від 76% до 94% дорослого населення РФ є глядачами федеральних телеканалів.

За словами Левінсона, «рівень підтримки під 80% першої особи РФ виходить саме з телевізора, оскільки це практично єдине джерело відомостей про світ і самих себе».

«Ця ситуація дуже архаїчна, оскільки для сучасного суспільства не характерна така концентрація інформаційного поля», - підкреслив він.

Як сказав експерт, справа не в тому, що у росіян немає можливості звернутися до альтернативних джерел. «За нашими даними, в ситуації розгортання військових дій на території України ми відзначали, що серед людей, які регулярно користуються інтернетом для отримання інформації, - це найбільш молода й активна частина суспільства... Три чверті з них відповідали, що інформацію про події в Україні отримують із федерального телебачення», - повідомив Левінсон.

«Це відмова від альтернативних джерел інформації. Це дуже серйозно, це не те, що журналісти маніпулюють суспільною свідомістю, сама суспільна свідомість кладе голову на стіл і вимагає цього, не хоче іншого. Цю ситуацію лікувати доведеться довго й складно», - підкреслив соціолог.

За його словами, в ході опитувань значна частина суспільства негативно відповідає на запитання, чи можна вірити телебаченню. Проте на запитання «Чи вірите ви тому, що показують по ТБ, відповідають «так», - сказав Левінсон.