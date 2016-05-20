Столтенберг: місія НАТО в Афганістані буде продовжена
16:35, 20 травня 2016Світ
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Місія НАТО під назвою "рішуча підтримка", яка працює в Афганістані, буде продовжена після 2016 року.
REUTERS
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Росбалт. "Міністри погодилися продовжити місію "рішуча підтримка" після 2016 року", - повідомив генсек.
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За словами Йенса Столтенберга, альянс продовжить надавати фінансову підтримку силам безпеки Афганістану. "Обсяг загальної фінансової допомоги афганській армії становить понад $1,4 млрд. Я дякую всім нашим численним союзникам, партнерам за відданість у справі надання фінансової підтримки Афганістану", - зазначив генсек.
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