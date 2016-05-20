Угруповання "Хезболла" заявило про посилення своїх позицій в Сирії

В ході поминальної церемонії за вбитим в Сирії лідером військового крила "Хезболли" Мустафою Аміном Бадреддином лідер угруповання Хасан Насралла підкреслив, що тепер "Хезболла" направить в Сирію великі сили і буде вести боротьбу більш витонченими методами, передає Бі-бі-сі.

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Вважається, що 55-річний Бадреддин був головою контррозвідки "Хезболли" і другою особою угруповання після її лідера Хасана Насралли.

За деякими даними, він з 2011 року керував усіма військовими операціями угруповання в Сирії, куди це угруповання відправило тисячі своїх бойовиків на допомогу президенту Башару Асаду.

У поширеній заяві "Хезболли" говорилося, що Мустафа Амін Бадреддин загинув в результаті артобстрілу з боку "сунітських екстремістів".

У багатьох країнах світу, включаючи США і Великобританію, "Хезболла" визнана терористичною організацією. В березні 2016 року за включення "Хезболли"до списку терористичних організацій проголосувала і Ліга арабських держав.