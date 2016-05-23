Путін вперше за півроку збирається до ЄС – домовлятися про енергетичні проекти в Греції

13:25, 23 травня 2016
Світ
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Президент РФ Володимир Путін має намір 27-28 травня відвідати Грецію, першу країну Європейського Союзу за останні півроку.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, "відбудуться зустрічі з президентом Прокопісом Павлопулосом і прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом. Очікується, що в ході переговорів на вищому рівні будуть обговорені ключові питання двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної взаємодії, включно з реалізацією спільних проектів у сферах енергетики і транспорту".

Планується також обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних проблем.

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За підсумками візиту передбачено підписання низки двосторонніх документів.

Востаннє до країн Євросоюзу, куди входить Греція, Путін приїжджав 30 листопада 2015 року в рамках участі в конференції ООН з клімату в Парижі.

Відзначимо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що під час візиту Путіна Афіни не планують переговори про підтримуваний РФ проект газопроводу "Посейдон". Його розглядають як прямого конкурента Трансадріатичному трубопроводу, який почав будувати ЄС.

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