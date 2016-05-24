Поліція Греції розпочала евакуацію великого табору для біженців на кордоні з Македонією

Для евакуації табору мобілізовано значні сили поліції, до сусіднього містечка Кілкіс прибули дев'ять поліцейських спеціальних підрозділів, пише Європейська правда з посиланням на Kathimerini.

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Загалом для проведення операції мобілізовано до 30 поліцейських підрозділів, тобто, приблизно 1400 співробітників. Також для операції залучено вертоліт.

За інформацією джерел серед силовиків, операція триватиме 3-4 дні. В першу чергу з табору будуть вивозити жінок та дітей.

Загалом поліцейським доведеться евакуювати до 8 тис. осіб.

Поліція не очікує на значні інциденти, проте перебіг операції буде під контролем прокуратури.