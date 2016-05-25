На сторожі виноградників: у ПАР качки використовуються для боротьби з равликами-шкідниками (фоторепортаж)
17:45, 25 травня 2016Світ
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У Південно-Африканській Республіці винороби використовують качок породи індійський бігун для боротьби з равликами на виноградниках.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, кожен день загін "качок-убивць" здійснює "бойовий наліт" на виноградники на фермі Vergenoegd в місті Стелленбош неподалік від Кейптауна.
Їхня місія - знайти і знищити тисячі виноградних равликів, які загрожують врожаю.
Близько тисячі качок, бігаючи по винограднику, знаходять з неймовірною точністю крихітних равликів, що поїдають молоду лозу.
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