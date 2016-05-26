Сталева зірка НАТО переїжджає до нової штаб-квартири

Як повідомляє прес-служба Альянсу, зірка (висотою 7 м і шириною від 4,2 до 7 м) переїде вночі в найближчі вихідні до нового офісу, розташованого напроти, через дорогу. Підготовка до переїзду почалась 25 травня.

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Скульптура, встановлена перед фасадом будівлі НАТО в серпні 1971 р., яку неофіційно називають «Зіркою НАТО», унікальна і є особливістю штаб-квартири Альянсу. Розташована в оточенні прапорів країн-членів НАТО, зірка стала опосередкованим символом Альянсу для багатьох відвідувачів, які фотографуються на її фоні протягом усіх років перебування організації в Брюсселі.

Очікується, що будівництво нового комплексу НАТО завершиться в 2017 році.