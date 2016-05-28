Пентагон: Росія не має підстав реагувати на встановлення систем ПРО у Польщі та Румунії

Про це заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер.

«Я не думаю, що дії НАТО повинні викликати якусь обов’язкову відповідь з боку Росії. Насправді, плани НАТО, особливо у питанні розгортання систем ПРО в Румунії та Польщі, давно не є секретом. Ми обговорювали їх з нашими російськими партнерами впродовж останніх 3-4 років. Ми були досить відверті та намагались їх залучити до діалогу», - розповів Карпентер.

При цьому, Карпентер відверто називає причиною збільшення військової присутності військ НАТО у Європі російську агресію в Україні.

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«Що стосується військ країн альянсу, які присутні тут на основі ротації, та присутність військової техніки – це була реакція на дії Росії в Україні та інших регіонах, де Росія порушила всі основоположні принципи світоустрою. Росія розтоптала практично всі базові міжнародні принципи, які дуже ретельно створювались після Другої світової війни, включно з суверенітетом та територіальною цілісністю держав», - заявив представник Пентагону.

«Альянс відповідає на ці дії, архітектура протиракетної оборони розроблена для захисту від загроз з півдня. Ми завжди були послідовні у питання інформування Росії з цього питання і не вважаємо, що це якимсь чином впливає на стратегічну стабільність», - додав він.

Карпентер каже, що Росія насправді добре розуміє мотиви встановлення ПРО.

«Вони (росіяни – ред.) розуміють, що системи, які ми розгортаємо, і наше прагнення досягнути високої готовності збройних сил – це відображення нашої рішучості колективно захищати наших союзників, як у країнах Балтії, так і на території альянсу в цілому. Це основа всього, що ми плануємо робити у цій частині світу», - розповідає Карпентер.

Представник Пентагону також наголосив, що США надзвичайно серйозно ставляться до питання захисту своїх союзників.

«Дозвольте мені дуже чітко висловитись: ми сприймаємо положення статті 5 Уставу НАТО надзвичайно серйозно. Це наша безперечна позиція, це наша клятва. Про це говорив і президент Обама, і віце-президент Байден, і держсекретар Керрі, і міністр оборони Картер. Ми про це заявляємо абсолютно серйозно», - зазначив заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер.