Німеччина підтримує проведення засідання Ради НАТО-Росія до саміту Альянсу у Варшаві – Меркель
15:59, 02 червня 2016Світ
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Німеччина підтримує проведення засідання Ради НАТО - Росія до саміту Альянсу, який пройде 8-9 липня у Варшаві.
REUTERS
Про це у Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає власний кореспондент УНІАН.
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«Ми сказали сьогодні, що було б бажано провести ще одне засідання Ради Росія - НАТО до саміту у Варшаві», - заявила Меркель.
За словами канцлера, Німеччина завжди підтримувала основний акт між НАТО та РФ. «Ми вважаємо, що це – важливий документ, який ми хочемо заповнити життям, ми не будемо його порушувати», - наголосила вона.
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