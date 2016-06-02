Німеччина підтримує проведення засідання Ради НАТО-Росія до саміту Альянсу у Варшаві – Меркель

Про це у Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Ми сказали сьогодні, що було б бажано провести ще одне засідання Ради Росія - НАТО до саміту у Варшаві», - заявила Меркель.

За словами канцлера, Німеччина завжди підтримувала основний акт між НАТО та РФ. «Ми вважаємо, що це – важливий документ, який ми хочемо заповнити життям, ми не будемо його порушувати», - наголосила вона.