В Афганістані загинув американський журналіст

Про це повідомляє РБК з посиланням на NPR.

За його даними, 50-річний Джилкі й 38-річний Тамана загинули при обстрілі афганських військ у провінції Гельменд.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника афганської армії, у автомобіль, в якому знаходилися журналіст і перекладач, потрапила ракета під час засідки талібів.

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Напад стався близько 14:30 за місцевим часом. В результаті обстрілу загинув також водій автомобіля, афганський військовий.

Як наголошується в заяві NPR, Джилкі вважався одним з кращих фотожурналістів у світі. В 2010 році він отримав журналістську премію Джорджа Полка, а також десятки нагород від Асоціації фотокореспондентів Білого дому.

Девід Джилкі висвітлював війни в Афганістані та Іраку, конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа, наслідки землетрусу в Гаїті, голод в Сомалі й епідемію лихоманки Ебола в Ліберії.