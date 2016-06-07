У Bellingcat прокоментували новий звіт слідчої комісії щодо МН17

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

Кажучи коротко про результати дворічного розслідування, він заявив, що ракетну установку "Бук", з якої був збитий MH17 з території, контрольованої сепаратистами у південному напрямку від Сніжного, привезла 53-а російська бригада.

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"Цілком ймовірно, але я не впевнений, що "Буком" керували російські військові", - зазначив Хіггінс.

На питання про те, чи буде знайдена команда, що збила літак і що з нею взагалі сталося, він відповів: "Важко сказати, занадто багато факторів, що впливають. Ми сподіваємося, що почуття провини зіграє свою роль, і хтось заговорить зі Спільною слідчою групою. Загибель 298 невинних людей – занадто великий вантаж для молодого солдата".

Нагадаємо, 6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденого на місці падіння літака нижній частині ракети Бук Venturi.