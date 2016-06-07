У Bellingcat прокоментували новий звіт слідчої комісії щодо МН17
Засновник групи громадських журналістів Bellingcat Еліот Хіггінс прокоментував новий звіт слідчої комісії про розслідування катастрофи малайзійського Boeing, яка сталася на Донбасі влітку 2014 року.
Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".
Кажучи коротко про результати дворічного розслідування, він заявив, що ракетну установку "Бук", з якої був збитий MH17 з території, контрольованої сепаратистами у південному напрямку від Сніжного, привезла 53-а російська бригада.
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"Цілком ймовірно, але я не впевнений, що "Буком" керували російські військові", - зазначив Хіггінс.
На питання про те, чи буде знайдена команда, що збила літак і що з нею взагалі сталося, він відповів: "Важко сказати, занадто багато факторів, що впливають. Ми сподіваємося, що почуття провини зіграє свою роль, і хтось заговорить зі Спільною слідчою групою. Загибель 298 невинних людей – занадто великий вантаж для молодого солдата".
Нагадаємо, 6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденого на місці падіння літака нижній частині ракети Бук Venturi.