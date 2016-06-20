У Росії оголосили офіційну версію мотивів убивства Нємцова: релігійна ненависть і 15 мільйонів винагороди

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації завершено розслідування кримінальної справи стосовно Заура Дадаєва, Шадіда Губашева, Анзора Губашева, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва, звинувачуваних у скоєнні вбивства за найманням у складі організованої групи і в незаконному придбанні, носінні, перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї», - йдеться в повідомленні.

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За версією слідства, наприкінці вересня 2014 року Руслан Мухудінов й інші особи запропонували Беслану Шаванову, Дадаєву, Анзору і Шадіду Губашевим, Бахаєву і Ескерханову за грошову винагороду в сумі не менш як 15 млн рублів вчинити вбивство Нємцова. Перелічені особи погодилися із запропонованими умовами і, об'єднавшись в організовану групу, почали планування злочину.

Наголошується, що учасники групи ретельно готувалися до вчинення вбивства: вивчали спосіб життя Нємцова, місця його проживання і частого перебування, вели приховане спостереження за ним і, виходячи з цього, обирали спосіб і місце нападу, необхідну відповідні зброю, транспорт, засоби зв'язку. Визначали способи і маршрути відходу з місця злочину.

Заявляється, що в рамках розслідування вдалося відновити хронологію подій в день убивства Нємцова. 27 лютого 2015 року близько 11 години Заур Дадаєв, маючи при собі зброю для стрільби патронами калібру 9-мм, спільно з Анзором Губашевим і Шавановим прибули до житлового будинку на вулиці Мала Ординка, де проживав Нємцов, з метою проведення за ним прихованого спостереження і можливого вчинення його вбивства.

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Приблизно о 21.45 того ж дня, коли Нємцов на автомобілі прямував до ГУМу, члени організованої групи рушили за ним і продовжили стеження. Після того, як Нємцов зі своєю знайомою Анною Дурицькою залишили будівлю універмагу і пішли в бік будинку, Шаванов і Губашев дали сигнал Дадаєву про наявність відповідних умов для вчинення вбивства постраждалого і про маршрут його руху. Приблизно о 23.31 Дадаєв, слідуючи за Нємцовим і Дурицькою пішохідною доріжкою Великого Москворецького мосту, з наявної у нього зброї здійснив не менш як шість пострілів у Нємцова. Від отриманих поранень він помер на місці.

Також, згідно з повідомленням Слідчого комітету Росії Росії, під час розслідування перевірялися свідчення обвинувачених Дадаєва і Анзора Губашева про те, що вбивство Нємцова вчинено ними з мотивів релігійної ненависті, оскільки постраждалий підтримав карикатури щодо пророка Мухаммеда у французькому журналі «Шарлі Ебдо» в січні 2015 року. Проте зібрані докази свідчать про те, що учасниками організованої групи ще у вересні 2014 року розпочато підготовку до вчинення вбивства Нємцова, що повністю виключає вказаний ними мотив убивства на ґрунті релігійної ненависті.

«При цьому зібрані слідством докази повністю підтверджують корисливий мотив обвинувачених у скоєнні вбивства Нємцова, тобто за обіцяну винагороду в розмірі не менш як 15 млн рублів», - заявили в комітеті.

Кримінальне переслідування Шаванова в листопаді 2015 року припинено через підстави, що не підлягають реабілітації, у зв'язку з його смертю при самопідриві під час затримання у місті Грозному.

Слідством зібрано достатню доказову базу, у зв'язку з чим кримінальну справу стосовно п'ятьох фігурантів направлено для затвердження обвинувального висновку.

Розслідування виділеної в окреме провадження кримінальної справи щодо замовника та організатора вбивства Мухудінова, який перебуває з листопада 2015 року в міжнародному розшуку, а також щодо інших невстановлених осіб триває.