Глава МЗС Ірландії прокоментував заяву про референдум щодо об'єднання з Північною Ірландією

Заступник лідера Північної Ірландії Мартін Макгіннесс закликав в п'ятницю до голосування з метою об'єднати Ірландію. Однак його вимоги були відкинуті пробританським першим міністром Арлін Фостер, а також прем'єр-міністром Ірландії Ендою Кенні.

"Я поділяю думку, що на якомусь етапі в майбутньому об'єднання було б в інтересах народу, але тільки тоді, коли буде згода більшості в Північній Ірландії," - заявив глава МЗС Ірландії Чарлі Фленеган, передає Європейська правда.

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"Зараз ми маємо ситуацію після референдуму, на якому Британія проголосувала за вихід з ЄС. Будь-які подальші референдуми в Північній Ірландії викликали б більший рівень поділу, ніж ми маємо зараз" - пояснив міністр.

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Енда Кенні заявив, щовідносини між Ірландією та Північною Ірландією "вимагають ретельного вивчення" після виходу Великої Британії з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі 23 червня майже 52% британців висловилися за вихід з Євросоюзу. Наразі петицію за повторний референдум щодо Brexit підписали вже 2 млн осіб.