Керрі летить до Лондона та Брюсселя обговорити вихід Британії з ЄС

Державний секретар США Джон Керрі у понеділок, 27 червня, летить до Європи. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на офіційну заяву американської влади.

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За повідомленням, у зв'язку з кризою, в якій опинилася Європа після Brexit, Керрі відвідає Лондон і Брюссель.

#BREAKING Kerry to fly to London, Brussels Monday over Brexit crisis: US officials — AFP news agency (@AFP) 26 июня 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, референдум з питання виходу Британії з ЄС пройшов 23 червня. За його результатами 51,9% (17,4 млн осіб) висловилися за вихід країни із союзу, 48,1% (16,14 млн осіб) — проти.

У Шотландії між тим більшість голосів набрали противники Brexit — 62%.

Підсумки референдуму призвели до стрімкого падіння на британських ринках - фунт впав до мінімальної позначки з 1985 року, сильно подешевшали акції провідних компаній.

Переговори про деталі виходу Великобританії з Євросоюзу можуть зайняти не менше двох років.