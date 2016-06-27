Естонія: НАТО слід встановити "лежачого поліцейського" з шипами, щоб стримати Росію

Про це в інтерв'ю британській газеті The Sunday Times заявив Командувач силами оборони Естонії Ріхо Терас, передає РБК.

«При Володимирі Путіні Росія ясно показала, що вона здатна і налаштована використати військову силу для досягнення політичних цілей, — заявив Терас. — Нічого не робити в цьому випадку означає напрошуватися на неприємності. Якщо ви залишите вільний простір, то хтось обов'язково спробує його заповнити».

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За словами Тераса, НАТО слід встановити «лежачого поліцейського» з шипами, щоб стримати Росію.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що його країна не боїться Росію, але повинна бути дуже обережною. «Потенційна загроза існує. Хто міг повірити в те, що в підсумку сталося в Криму і в Україні? Це здавалося неможливим».

У матеріалі Sunday Times наводяться слова неназваного дипломата однієї з європейських країн, що працює в Москві. За його словами, «загроза з боку Росії є перебільшеною і потрібна самому альянсу для виправдання нових військових витрат».

Минулого тижня глава військового комітету НАТО Петро Павло зазначив, що відправка додаткових батальйонів до кордону з Росією — скоріше крок, спрямований на політичне стримування, оскільки, за його словами, немає ніяких свідоцтв підготовки російського вторгнення.