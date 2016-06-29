Керрі: Обама може укласти особливу торговельну угоду з Великобританією

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі. Під час кампанії прихильників і супротивників "брексіта" у Великобританії американський президент сказав, що Лондон опиниться "в кінці черги" з бажаючих укласти торговий договір.

Читайте такожМогеріні про Brexit: спочатку треба з'ясувати, чи хоче Британія вийти з ЄС

Однак, як можна помітити, тепер Вашингтон готовий переглянути цю точку зору.

"Думаю, враховуючи все, що сталося, президент постарається зробити обидві речі за один раз. Він вміє бути багатозадачним", - зазначив Джон Керрі.

Вашингтон був вкрай стурбований рішенням британського народу, який проголосував 23 червня на референдумі за вихід з Євросоюзу.

За кілька тижнів до проведення референдуму з "брексіту" президент Барак Обама закликав британців голосувати за те, щоб залишитися в Євросоюзі.