Путін сподівається повернути діалог Росії і США в конструктивне русло

За його словами, цьому буде сприяти "позитивний досвід минулого", передає Бі-бі-сі. "Історія російсько-американських відносин підтверджує, що, діючи на рівноправній партнерській основі і поважаючи законні інтереси один одного, ми здатні успішно вирішувати складні міжнародні проблеми на благо народів обох країн і всього людства", - йдеться у вітальній телеграмі Путіна.

Читайте такожУ Сенаті США звернулися до ЄС із закликом продовжити санкції щодо Росії

Відносини між Москвою і Вашингтоном різко погіршилися після анексії Росією Криму навесні 2014 року і з початком війни на Донбасі. У США впевнені, що захоплення проросійськими бойовиками частини Донбасу було ініційовано та підтримано офіційною Москвою, тоді як російські державні ЗМІ розповсюджують думку, що за Революцією Гідності стоїть Вашингтон.