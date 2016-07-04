Путін сподівається повернути діалог Росії і США в конструктивне русло

19:01, 04 липня 2016
Світ
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Президент Росії Володимир Путін привітав Барака Обаму з Днем незалежності США закликом повернути двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном в конструктивне русло.

REUTERS

За його словами, цьому буде сприяти "позитивний досвід минулого", передає Бі-бі-сі. "Історія російсько-американських відносин підтверджує, що, діючи на рівноправній партнерській основі і поважаючи законні інтереси один одного, ми здатні успішно вирішувати складні міжнародні проблеми на благо народів обох країн і всього людства", - йдеться у вітальній телеграмі Путіна.

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Відносини між Москвою і Вашингтоном різко погіршилися після анексії Росією Криму навесні 2014 року і з початком війни на Донбасі. У США впевнені, що захоплення проросійськими бойовиками частини Донбасу було ініційовано та підтримано офіційною Москвою, тоді як російські державні ЗМІ розповсюджують думку, що за Революцією Гідності стоїть Вашингтон.

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