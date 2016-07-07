Бойовики "Ісламської держави" кинули в казан з киплячою водою своїх дезертирів - ЗМІ

Як повідомляє агентство Fars з посиланням на арабські ЗМІ, в іракському місті Мосул ісламістів, які втекли з поля бою в провінції Салах-ед-Дін, помістили в ємність з киплячою водою, при цьому їх руки і ноги були зв'язані, передає Lenta.ru. Fars зазначає, що в середині червня ісламісти стратили 19 своїх бойовиків за те, що вони залишили місце битви в Ель-Фаллуджі. Їх вбили пострілом в голову після того, як суд "Ісламської держави" виніс їм смертний вирок.

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У 2014 році "Ісламська держава" захопила значну частину території Іраку і Сирії. З бойовиками борються як армії цих країн, так і міжнародна коаліція на чолі з США. Судячи з повідомлень з США, групування зазнає поразки, втрачаючи територію і людей.

В кінці червня іракська владаі оголосила про звільнення Ель-Фаллуджі (провінція Анбар) від ісламістів. Fox News пише, що на піку своєї могутності "Ісламська держава" встановила контроль над третиною території Іраку, зокрема над Мосулом. Тепер бойовики, імовірно, володіють лише 14% землі.