Сандерс офіційно підтримав Клінтон в боротьбі за посаду президента США

Про це він заявив, стоячи пліч-о-пліч з нею під час виступу в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир у вівторок, 12 липня, повідомляє DW.

Сандерс наголосив, що його "політична революція" триватиме, проте саме Клінтон здобула підтримку достатньої кількості делегатів для номінації офіційною кандидаткою від Демократичної партії. "Вона буде демократичним номінантом у президенти. І я маю намір зробити все можливе, щоб вона стала наступним президентом США", - зауважив Сандерс.

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Нагадаємо, праймеріз завершилися близько місяця тому. Основні змагання в таборі Демократичної партії точилися між Клінтон та Сандерсом. І хоча екс-держсекретар заручилася підтримкою достатньої кількості голосів для перемоги на попередніх виборах, остаточне рішення щодо офіційного кандидата буде винесено на з'їзді політсили наприкінці липня.

Сандерс раніше обіцяв продовжити боротися до самого з'їзду, адже частина виборців, на підтримку яких розраховує Клінтон, - так звані суперделегати - має право змінити свою думку до прийняття остаточного рішення. Згодом він сказав, що голосуватиме за свою суперницю на виборах.

Втім, у лавах Демократичної партії лунали заклики до Сандерса офіційно підтримати Клінтон, щоб подальша боротьба не грала на руку єдиному кандидату від республіканців - Дональду Трампу.