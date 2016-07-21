Мітингувальники в Єревані залишили свої позиції, пішли від лінії зіткнення з поліцією

Ближче до ранку мітингувальники почали залишати перекриту ними вулицю, а поліцейські почали затримувати тих, хто залишився, передає РБК.

В результаті правоохоронці взяли під контроль позиції, які утримували активісти, в тому числі і створену зі сміттєвих контейнерів барикаду.

Станом на 5:00 за київським часом вулицю залишили й спеціальні частини поліції зі щитами і кийками. В оточенні залишилася лише невелика частина поліцейських, випливає з прямої трансляції, яку здійснює радіостанція "Свобода".

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Ситуація в столиці Вірменії загострилася ввечері 20 липня, коли десятки людей вийшли на вулицю Хоренаці, де група озброєних прихильників опозиційного політика Жирайра Сефіляна кілька днів тому захопила будівлю ППС і утримує там заручників. Приводом стала вимога переправити загарбникам їжу.

У ході протистояння активісти закидали поліцейських камінням і намагалися прорвати оточення. У відповідь співробітники МВС застосували сльозогінний газ.

Як повідомляв УНІАН, лідер руху "Нова Вірменія" Жирайр Сефілян перебуває під арештом за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї. Опозиція вважає, що звинувачення на його адресу несправедливі.