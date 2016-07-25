Влада Китаю закрила "занадто самостійні" сайти новин

Великим медиапорталам Sina, Sohu, NetEase і iFeng довелося закрити сайти, присвячені соціальному та політичному житті країни, а також деякі акаунти в соціальних мережах. Також сайтам загрожують різні штрафи, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними китайських ЗМІ, влади критикували ці сайти за зайву незалежність і "великі обсяги активності, які порушують закон і регулювання". Претензії стосувалися заміток, які були зроблені редакцією сайтів самостійно.

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Відзначається, що журналісти, які працюють у приватних китайських ЗМІ, акредитовані тільки для висвітлення спортивних і розважальних подій. Також вони можуть використовувати новинні дописи, які публікує державне агентство Сіньхуа. Для них це єдиний законний спосіб писати про політику або суспільне життя, повідомляє Франс Прес.

Тим не менш, деякі приватні сайти створили свої команди зі збору новин або навіть розслідувань. Влада Китаю бореться з подібними інформаційними ресурсами. Багато західних ЗМІ у країні також заблоковані. Контроль над ЗМІ посилився після приходу до влади нинішнього керівника країни Сі Цзіньпіна.