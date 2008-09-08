Росіяни в паніці кинулися скуповувати долари

Зниження курсу рубля, яке тривало минулого тижня - за практичної відсутності ЦБ Росії на валютному ринку, викликало розгубленість не тільки у російських аналітиків, але і у населення. Посилення попиту на долари вперше викликало появу черг до обмінних пунктів, - про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Як повідомляється, курс рубля до бівалютного кошика традиційного валютного орієнтиру ЦБ РФ ($0,55+?0,45), знизився на 3,8% — з 29,27 рб. 6 серпня до 30,38 рб. на ранок минулої п`ятниці.

Глава ЦБ Росії Сергій Ігнатьєв на зустрічі з прем`єр-міністром Володимиром Путіним пояснив, що Банк Росії демонстративно відмовляється від жорсткого управління валютним курсом і дозволить ринку ослабляти рубль. Протягом найближчих двох місяців з`ясується, якою мірою це підсилить інфляційні очікування і допоможе ЦБ обмежувати темпи зростання імпорту, знижувати об`єми відтоку капіталу і підтримувати конкурентоспроможність російського експорту і виробництва.

А тим часом, як передає видання, російський валютний ринок повернувся наприкінці минулого тижня на багато років тому - в обмінних пунктах знову вишикувалися черги, а курс наявної валюти за день мінявся кілька разів.

Центробанк же Росії минулого четверга почав витрачати свої валютні резерви. За оцінками російських експертів за один день Банк Росії продав від $2,5 млрд. до $4 млрд.