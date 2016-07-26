ФБР розслідує причетність Кремля до крадіжки листування Демократичної партії США

Про це заявив головний представник демократів в цьому комітеті Адам Шифф, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, про це викрадення і про можливість причетності до нього Росії або інших країн повідомили і членам комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США, і там будуть шукати додаткову інформацію про це.

У кампанії колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон щодо її висунення кандидатом від Демократів на вибори президента США теж повторили, що дотримуються своєї версії: до викрадення листів, публікації яких завдали партії значний збиток, причетна російська держава, тому що кандидат від Республіканців Дональд Трамп обіцяє у разі обрання поліпшити відносини з Кремлем.

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Директор національної розвідки США Джеймс Клаппер заявив, що існують свідчення про шпигунство іноземних хакерів за претендентами на посаду президента США і можливі нові атаки.

У Кремлі не стали коментувати заяви про можливу причетність Росії до викрадення листів Демпартії.

Через скандал з публікацією викрадених листів в неділю оголосила про свою відставку найближчим часом головний чиновник Демократичної партії, голова Демократичного національного комітету Деббі Вассерман-Шульц.

Скандал в Демократичній партії спалахнув після того, як сайт "Вікілікс" опублікував днями понад 19 000 листів з внутрішнього листування співробітників Демократичного національного комітету.

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З цих листів випливає, що партійні апаратники віддавали перевагу Хілларі Клінтон Берні Сандерсу, який був її головним суперником у боротьбі за висунення від партії кандидатом на пост президента, хоча теоретично повинні бути неупередженими в цьому. Серед листів було обговорення того, як можна було краще розкритикувати кампанію Сандерса - наприклад, з'ясувати, чи не атеїст він, і як би використовувати це проти нього.