Зведений брат Обами повідомив, що віддасть голос Трампу

В інтерв'ю програмі Бі-бі-сі Newsday Малік Обама звинуватив свого родича в тому, що він не приділяє уваги своїй родині, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Зокрема, Маліка обурило те, що жоден з представників кенійської гілки родини Обами не був запрошений на з'їзд Демократичної партії США у Філадельфії.

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Коментуючи пропозицію Трампа про тимчасову заборону на в'їзд мусульман в США Малік Обама, який сам сповідує іслам, заявив, що ці заходи продиктовані "здоровим глуздом".

Малік Обама має кенійське і американське громадянство. У 2013 році він висував свою кандидатуру на пост губернатора кенійської провінції Сиая, однак не зміг зайняти цю посаду.

Барак Обама приїжджав з візитом до Кенії у 2015 році і вперше відвідав цю країну з моменту вступу на президентську посаду в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опитування CNN/ORC Трамп випереджає свою суперницю Хілларі Клінтон на 3%.