Казахстан - ключовий партнер НАТО

Казахстан залишається для НАТО ключовим партнером в Центральній Азії, заявив заступник генерального секретаря НАТО Клаудіо Бісоньєро.

"Безумовно, Казахстан є для НАТО ключовим партнером в Центральній Азії", - сказав Бісоньєро у четвер в Астані під час зустрічі з міністром оборони Казахстану Даніалом Ахметовим.

Ахметов, зі свого боку, зазначив "позитивну динаміку і достатньо інтенсивне зміцнення відносин Казахстану і НАТО".

"Для нас вельми позитивним чинником є рішення про проведення в нашій країні наступного року форуму безпеки Північноатлантичного партнерства", - додав Ахметов, запевнивши, що Казахстан надає великого значення засіданню "НАТО-Казахстан", яке відбудеться в жовтні в Брюсселі і в рамках якого буде обговорена реалізація індивідуального плану дій партнерства.

Голова Міноборони Казахстану висловив надію, що майбутнє засідання "додасть ще більшого імпульсу нашим відносинам".

1992 році, нагадує РІА "Новости", Казахстан вступив до Раду Північноатлантичної співпраці, яка в 1997 році була перетворена на Раду Євро-Атлантичного Партнерства, 27 травня 1994 року Казахстан приєднався до програми "Партнерство заради миру".

Узгоджений проект Індивідуального плану дій Партнерства Казахстану з НАТО (ІПДП) був прийнятий 31 січня 2006 року. Основним напрямом спільної роботи з НАТО в рамках Індивідуального Партнерства є військова співпраця. Казахстан став четвертою країною СНД, після Грузії, Азербайджану і Вірменії, що прийняла такий формат співпраці.

Нині Казахстан є єдиною державою регіону, що розвиває свої відносини з НАТО за індивідуальною моделлю через механізм Індивідуального плану дій партнерства.

Починаючи з 2003 року повітряний простір Казахстану у напрямі Афганістану перетнули більше 6 тисяч літаків держав-членів НАТО. Більше 80 разів казахстанська влада давала дозвіл на транзитну посадку літаків НАТО на аеродромах Казахстану.