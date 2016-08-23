Лікарі витягли зі шлунка індійця 40 ножів, після операції любитель "гострого" розкаявся (фото)

Як вдалося встановити медпрацівникам, 42-річний чоловік у буквальному сенсі ковтав ножі, повідомляє Русская служба BBC.

Така кількість гострих предметів накопичилося у нього в шлунку за три місяці.

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За словами лікарів, пацієнт прийшов до лікарні минулого тижня зі скаргою на сильні болі в шлунку. При цьому він не зізнався, що ковтає ножі. Це з'ясувалося в ході обстеження.

Операція тривала п'ять годин, її проводили п'ять лікарів. "Це була складна операція і ми повинні були все заздалегідь спланувати, щоб вона пройшла успішно", - каже лікар Джатіндер Малхольтра.

Зараз пацієнт перебуває в лікарні, його життю вже нічого не загрожує. Тепер лікарі намагаються з'ясувати, чому чоловік ковтав ножі.

"Ми не знаємо точної причини, але схоже, що він страждає від якогось фізіологічного розладу. Навіть його сім'я не знала про його звичку ковтати ножі", - пояснив Малхольтра.

Зараз пацієнту надається психологічна допомога. "Він пообіцяв, що він більше ніколи не доторкнеться до ножа, але його родині доведеться стежити за ним", - говорить лікар.