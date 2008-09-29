Росія розсекретила документи про Мюнхенську змову 1938 року

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Російської Федерації розсекретила архівні матеріали щодо Мюнхенської угоди 1938 року, що дозволила Адольфу Гітлеру окупувати частину Чехословаччини.

Як повідомляє РІА «Новости», розсекречені документи включають інформаційні та аналітичні довідки, які радянські розвідслужби надавали політичному керівництву СРСР.

За словами шефа прес-бюро СЗР Сергія ІВАНОВА, англійський і французький посли в Празі схиляли Президента Чехословаччини до думки про необхідність передачі Судетської області Німеччині. Ця позиція була схвалена прем`єр-міністром Великої Британії Невіллом Чемберленом і главою уряду Франції Едуардом Даладьє.

Крім того, вони також вимагали від Праги анулювання угод про взаємодопомогу з іншими країнами (у Чехословаччини був такий договір із Радянським Союзом). "Замість цього всі сусідні держави Чехословаччини, плюс Франція і Англія, гарантують недоторканність її кордонів", - йшлося в секретному меморандумі, який одержали в Москві з Праги.

Як підкреслює ветеран СЗР РФ, генерал-майор у відставці Лев СОЦКОВ, який займався підбором архівних документів, Велика Британія, яка не перешкоджала німецькій експансії на схід, намагалася втягнути Німеччину і СРСР в активні військові дії одне з одним. Подібну позицію, як показують розсекречені документи, займала і Франція.

Мюнхенська угода, на підставі якої Германія окупувала населену переважно німцями Судетську область Чехословаччини, не змогла зупинити наближення війни. У березні 1939 року Німеччина окупувала решту Чехословаччини. 1 вересня 1939 року німецькі війська напали на Польщу.