В результаті стрілянини на карнавалі в Нью-Йорку загинули дві людини

Про це повідомляє CBS New York з посиланням на дані місцевої поліції.

Інцидент стався в районі Бруклін під час карнавалу карибської культури. Невідомий відкрив вогонь по присутніх людях.

В результаті стрілянини загинули 20-річний молодий чоловік і 22-річна дівчина. Ще четверо людей отримали поранення і двоє - травми.

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В даний час поліція встановлює причини нападу і розшукує зловмисників, а також з'ясовує, чи пов'язані ці випадки, які сталися на різних вулицях, між собою.

Телеканал відзначає, що цього року карнавал проходив за посилених заходів безпеки. Влада міста залучила до охорони правопорядку 34 тис. поліцейських, однак такі заходи не дозволили запобігти інцидентам.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо додав, що влада американського міста провела велику роботу по забезпеченню безпеки карибського карнавалу, але зазначив, що «ще більше роботи лише належить зробити».