Пірати заявляють, що їх заручники на "Фаїні" перебувають у безпеці

Представник сомалійських піратів телефоном повідомили до агентства Франс Прес про те, що намітився прогрес у переговорах між піратами і власниками судна "Фаїна", захопленого минулого тижня, передає РІА "Новости" з посиланням на французьке агентство.

"Я не можу сказати вам, коли справу буде вирішено, але в переговорах намітився прогрес", - сказав співрозмовник, не назвавши свого імені. Він також додав, що екіпаж корабля перебуває в безпеці і самопочуття всіх захоплених на борту "Фаїни" добре.