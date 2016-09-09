"Ну що, як ви поплавали?": у Росії звільнено дитячого омбудсмена, який жартував про смерть 14 дітей (відео)

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

У тексті указу йдеться, що дитячий омбудсмен звільнився "за власним бажанням".

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Про те, що Астахов написав заяву про звільнення, стало відомо раніше. Зокрема, це відбулося через його фразу під час спілкування з дітьми, що вижили після шторму в Карелії. "Ну що, як ви поплавали?" — з усмішкою запитав Астахов у дітей.

Згодом у Кремлі заявили, що уповноважений з прав дитини в РФ Павло Астахов залишить посаду після того, як повернеться з планової відпустки.

Нагадаємо, через шторм на озері Сямозеро 14 дітей загинуло. Трагедія сталася 18 червня, коли за маршрутом з табору "Парк-готель "Сямозеро" вирушили 47 дітей, з якими було лише четверо супроводжуючих віком від 17 до 19 років. Човни перекинулись, 33 дитини врятувалися.