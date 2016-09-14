Кількість жертв війни у Сирії перевищила 300 тисяч – правозахисники

Про це Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини заявив сьогодні - перший день перемир'я в Сирії, про яке минулого тижня домовилися США та Росія, повідомляє Deutsche Welle.

Лише за останній місяць внаслідок бойових дій загинуло близько 9 тисяч осіб.

Правозахисники називають цифру у 301 тис. 781 загиблого від часу початку громадянської війни в Сирії. З них 86 тис. - цивільні, серед яких понад 15 тис. дітей.

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Втрати проурядових сил становлять 59 тис. військових та 48 тис. бойовиків із сусідніх країн (Ірак, Іран, Ліван), які також воювали на боці уряду президента Башара Асада.

Понад 52 тис. загиблих становлять втрати джихадистів, до яких у підрахунках зарахували угруповання "Ісламська держава" та "Фатах аш-Шам" (колишній "Фронт ан-Нусра"). Приблизно таку ж кількість втрат правозахисники приписують усім іншим озброєним повстанцям, які беруть участь у збройному протистоянні. 3 тис. 645 загиблих не вдалося ідентифікувати.