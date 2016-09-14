У Кремлі "шкодують про махрову русофобію" Обами

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми констатуємо, що російська карта і карта нашого президента часом стає вирішальною у виборчому процесі в США. Було б набагато приємніше, якби ця карта відігравала роль в позитивному ключі», - сказав Пєсков.

«На жаль, ми бачимо, що продовжуються прояви махрової русофобії. Ми можемо тільки в цьому зв'язку висловити жаль», - додав він.

Крім того, Пєсков заявив, що президент США Барак Обама не використовує визначення «проблеми з демократією», «посадки опозиціонерів» і «придушення свободи слова» в ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, ці визначення використовуються для отримання симпатій виборців.

Читайте такожДемократична партія США звинуватила російських хакерів у новому зламі своїх серверів«Такі формулювання навряд чи сприяють, щоб боязкі і дуже крихкі спроби налагодження хоч якогось взаємодовіри мали успіх», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня президент США Обама, виступаючи у Філадельфії на підтримку кампанії кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, розкритикував республіканця Дональда Трампа за інтерв'ю російському телебаченню і підтримку Путіна.

Раніше Трамп по телефону відповів на запитання ведучого програми PoliticKing Ларрі Кінгу на каналі Russia Today. Він, зокрема, відкинув припущення про те, що РФ якимось чином може вплинути на виборчий процес в США.

«Хто тільки минулого тижня відправився на російське національне телебачення, де принижував наших військових і висловлював свої симпатії Путіну? Він любить цього хлопця. Подумайте, що відбувається з Республіканською партією. Вони повинні бути проти Росії, авторитаризму, бути за свободу і демократію», - сказав Обама.

Читайте такожГенпрокурор Нью-Йорка почав розслідування щодо фонду ТрампаТакож Обама порівняв рейтинги Путіна і екс-президента Іраку Саддама Хусейна, відповівши на критику Трампа, який в інтерв'ю Russia Today назвав чинного президента США слабким лідером, поставивши йому в приклад Путіна, у якого рейтинг нібито 92%.

«Він каже: подивіться, у нього підтримка 92%. У Саддама Хусейна була підтримка 90%», - сказав Обама.