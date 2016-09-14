Не лише 150-у дивізію: Росія формує нову армію на південно-західному напрямку

15:03, 14 вересня 2016
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Міноборони Росії формує нову армію та 150-у мотострілецьку дивізію на південно-західному напрямку.

function.mil.ru

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов, передає РІА Новости.

"Майбутня 150-а дивізія й майбутнє управління армії, які ми цьогоріч формуємо там — на південно-західному напрямку, — їхні командири і штаби залучалися до навчань "Кавказ-2016", — сказав він.

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За словами начальника російського Генштабу, вони ще перебувають у стадії формування, але у ході навчань вивчали ситуацію і діяли за своїм призначенням.

Нагадаємо, 5 червня в Міноборони РФ заявили про підготовку до початку бойової підготовки нової дивізії, яка створюється в Ростовській області на кордоні з окупованим Донбасом.

Раніше у Генштабі розкрили плани Росії створити третій армійський корпус на Донбасі. "Йдеться не про слабкі  та неконтрольовані групи бойовиків. Існує військова ієрархія з чіткими системами командування і контролю. У планах (РФ - Ред.) створити третій армійський корпус, який буде складатися з професійних російських солдатів", - розповів Муженко.

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