США збільшили масштаби стеження за Росією до максимуму з часів холодної війни

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в уряді, передає Медуза.

Як пише газета, спецслужби, які в останні роки сконцентрувалися на боротьбі з тероризмом і роботи в зоні ведення США бойових дій, знову перевели частину ресурсів на російський напрямок. Мова йде, зокрема, про роботу співробітників ЦРУ під прикриттям, кібершпигунстві та супутниковому стеженні.

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Співрозмовники видання відзначають, що мова про шпигунство в масштабах часів холодної війни не йде. Якщо на стеження за СРСР могло бути виділено до 40 відсотків всіх ресурсів, то зараз це близько 10 відсотків, причому за останні два роки частка зросла.

Необхідність у збільшенні масштабів стеження обумовлена тим, що Росія застала США зненацька зовнішньополітичними діями останніх двох років, спрямованими на утвердження своєї ролі в світі, в тому числі анексією Криму, вступом у війну в Сирії, а також можливою організацією кібератак, пише газета.

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Крім того, незважаючи на різницю в бюджеті, РФ виділяє на розвідку проти США більше людських ресурсів. Кількість співробітників російських спецслужб в США оцінюється в «150 осіб або більше», тоді як в американських РФ — у кілька десятків. Кількість співробітників, що спеціалізуються на Росії, знизилася спершу після розпаду СРСР, а потім і після терактів 11 вересня, коли ресурси були спрямовані на боротьбу з тероризмом.