В центрі Нью-Йорка невідомий напав на поліцейського з ножем (фото)

Про це повідомляє телеканал CBS.

Уточнюється, що під час нападу як мінімум один представник поліції відкрив по зловмиснику вогонь. Інцидент стався на перетині 32-ї вулиці та Шостої авеню при великому скупченні народу.

Читайте такожСпецслужби Бельгії склали базу даних терористів, в яку включили 29 росіян

Видання New York Daily News повідомляє, що нападник був ідентифікований поліцією як Акрам Джудех. За словами очевидців, поліцейські зробили у бік чоловіка 10-15 пострілів, після чого він впав на землю. При цьому, поліцейський в результаті нападу отримав «глибоке поранення голови».

Місце події оточене, над містом чергує вертоліт.