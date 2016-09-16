В центрі Нью-Йорка невідомий напав на поліцейського з ножем (фото)

03:39, 16 вересня 2016
Світ
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В центрі Нью-Йорка під час години пік чоловік з ножем для різання м'яса напав на поліцейського.

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Про це повідомляє телеканал CBS.

Уточнюється, що під час нападу як мінімум один представник поліції відкрив по зловмиснику вогонь. Інцидент стався на перетині 32-ї вулиці та Шостої авеню при великому скупченні народу.

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Видання New York Daily News повідомляє, що нападник був ідентифікований поліцією як Акрам Джудех. За словами очевидців, поліцейські зробили у бік чоловіка 10-15 пострілів, після чого він впав на землю. При цьому, поліцейський в результаті нападу отримав «глибоке поранення голови».

Місце події оточене, над містом чергує вертоліт.

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