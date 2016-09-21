Під Дамаском упав військовий літак

Про це повідомляє базована у Лондоні Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.

Наразі невідомо, був літак збитий чи впав через технічні причини.

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Водночас агентство Amaq, контрольоване "Ісламською державою", повідомило, що літак був збитий.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Сирії було збито російський військово-транспортний вертоліт Мі-8. На борту вертольота перебували три члени екіпажу й два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін у Сирії.