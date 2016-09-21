Під Дамаском упав військовий літак
14:06, 21 вересня 2016Світ
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Під Дамаском розбився військовий літак сирійської армії.
Дамаск, Сирія, ілюстративне фото / REUTERS
Про це повідомляє базована у Лондоні Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.
Наразі невідомо, був літак збитий чи впав через технічні причини.
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Водночас агентство Amaq, контрольоване "Ісламською державою", повідомило, що літак був збитий.
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Сирії було збито російський військово-транспортний вертоліт Мі-8. На борту вертольота перебували три члени екіпажу й два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін у Сирії.
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