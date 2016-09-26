З'їзд сепаратистів у Москві: терористи з Донбасу скаржилися на Україну та розповідали про "боротьбу з глобалістами" (відео)

Серед організаторів та учасників – чимало терористів, які воювали на Донбасі, передає 24 канал.

Завдяки кільком представникам з Техасу, Каліфорнії, Гаваїв, Пуерто-Рико, Ірландії, Каталонії і навіть Західної Сахари захід отримав статус міжнародного.

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Заради закордонних гостей навіть змінили регламент – з одинадцятої ранку початок конференції перенесли аж на першу дня. Іноземні гості відверто запізнювались. Журналістів тим часом "розважали" прихильники "Новоросії".

Вони охоче позували перед камерами і розповідали про боротьбу з міфічними глобалістами, а також скаржилися на Україну.

Нагадаємо, 25 вересня у Москві відбувся форум "Діалог націй. Право народів на самовизначення і побудову багатополярного світу" - з'їзд сепаратистських рухів з усього світу, який вже другий рік проводиться у Москві.