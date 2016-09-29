Зрив перемир'я в Сирії: в США обговорюють відповідь Росії поза дипломатії

Про це повідомив у середу на брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає РБК.

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Які саме обговорюються варіанти, Кірбі не уточнив. За його словами, американські чиновники, залучені в міжвідомчі дискусії, що стосуються національної безпеки, обговорили інші варіанти, «не обертаються навколо дипломатії», по реакції на ситуацію в Сирії.

Представник Держдепу зазначив, що Росія зацікавлена у припиненні конфлікту в Сирії, так як, в іншому випадку, екстремісти можуть скористатися утвореним вакуумом для удару по позиціях РФ - ймовірно, що навіть по російським містам.

Як повідомлялося раніше, глава американського зовнішньополітичного відомства Джон Керрі у телефонній розмові зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим озвучив загрозу припинити спільну роботу в Сирії. За його словами, Керрі заявив, що Росії слід прагнути припинити наступ на Алеппо і відновити режим припинення вогню.