Вибух в іспанському кафе: з'явилося відео з місця подій
08:49, 02 жовтня 2016Світ
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У мережі з'явилося відео з місця вибуху газу в місті Велес-Малага на півдні Іспанії, в результаті якого постраждали щонайменше 77 осіб.
Відповідне відео, на якому видно наслідки вибуху, опубліковано на Youtube.
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Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів в приміщенні кафе близько 19:00 за Києвом. За попередніми даними, це був вибух газового балона.
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