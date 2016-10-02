Вибух в іспанському кафе: з'явилося відео з місця подій

У мережі з'явилося відео з місця вибуху газу в місті Велес-Малага на півдні Іспанії, в результаті якого постраждали щонайменше 77 осіб.

Відповідне відео, на якому видно наслідки вибуху, опубліковано на Youtube. Читайте такожУ столиці Угорщини пролунав потужний вибух (фото, відео) Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів в приміщенні кафе близько 19:00 за Києвом. За попередніми даними, це був вибух газового балона.

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