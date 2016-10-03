Двом держслужбовцям США в Петербурзі підмішали "наркотик для зґвалтування на побаченнях" - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з посиланням на джерела в адміністрації США.

Читайте такожУ Британії пропонують легалізувати всі види наркотиків

За даними видання, спробу отруєння двох держслужбовців США було здійснено в листопаді минулого року в Санкт-Петербурзі.

Співробітники Держдепартаменту і Міністерства юстиції США - чоловік і жінка - приїхали до Росії за дипломатичними паспортами, для участі в конференції по боротьбі з корупцією. Стверджується, що до їхніх напоїв, найімовірніше, в барі готелю, де вони жили, було підмішано психоактивну речовину - так званий "наркотик для зґвалтування на побаченнях". Одного з американців було госпіталізовано, однак взяти необхідні для визначення отруйної речовини аналізи не вдалося, як стверджується, через те, що в лікарні раптово сталося відключення електрики. Аналізи, проведені згодом, вже не дали результату.

Сполучені Штати не розголошували цей інцидент, однак негласно зажадали пояснень від Москви. Російська сторона у відповідь заявила про відсутність доказів спроби отруєння.

У червні цього року Держдепартамент США заявив про численні випадки тиску на американських дипломатів у Росії - йшлося не про прямі фізичні напади, а про численні інциденти, що ускладнюють роботу співробітників дипмісій.