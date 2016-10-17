Расмуссен пропонує включити США та ЄС в переговорний процес по Донбасу

Про це в інтерв’ю УНІАН після першої зустрічі групи «Друзі України» розповів екс-генсек НАТО, позаштатний радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен.

«Ми також думаємо, що для вирішення війни на Донбасі нам необхідно оновити наявний формат та включити США та ЄС в переговорний процес. Ми говорили й про рекомендації для Києва у сфері реформ», - сказав він, розповідаючи про результати зустрічі "Друзі України".

В той же час, що стосується санкцій проти Росії, то за словами Расмуссена, термін їх дії необхідно збільшити вдвічі.

Читайте також"Тут був "русский мир": Жебрівський розкрив ціль візиту на Донбас глав МЗС Франції та Німеччини (фото)«Щодо санкцій, то ми рекомендували продовжити чинні заходи до 12 місяців замість шести, та переслідувати тих, хто намагається їх обійти», - підкреслив радник Порошенка.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен став ініціатором нещодавно створеної групи «Друзі України», перша зустріч якої відбулася у штаб-квартирі НАТО 12 жовтня.