США зазнали першої бойової втрати в ході звільнення Мосула

Як повідомляє агентство Associated Press, солдат ВПС США загинув в результаті вибуху позашляховика. За словами представника Пентагону, це сталося біля міста Башика, який знаходиться на північ від Мосула. Військовослужбовець відповідав за знешкодження боєприпасів.

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Військова операція по звільненню міста проходить спільно з армією збройних сил Іраку. Це перша бойова втрата американської сторони з початку операції в Мосулі і четверта з 2014 року, коли США почали операцію по боротьбі з "Ісламською державою" в Іраку.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня, іракська влада оголосила про початок операції по звільненню Мосула.

Американський генерал, командувач коаліцією по боротьбі з ІД, розповів, що бойовики відступають з міста. В основному це ісламісти з Іраку. Проте в Мосулі залишаються бойовики "Ісламської держави", які прибули на захоплені території з інших країн. Їм складніше втекти, і вони не залишають свої позиції, через що на очолювану США коаліцію чекає запекла боротьба.